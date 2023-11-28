Гроші на перемогу: чи готовий ЄС віддати Україні заморожені російські активи

В Єврокомісії повідомили, колипідготують директиву для використання заморожених активів РФ.

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Європейська комісія працює над директивою, що дозволить використовувати на користь України заморожені активи Росії, які наразі перебувають у ЄС. Про це йдеться у повідомленні урядової пресслужби із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами укранського прем'єра, який зустрівся 27 листопада з віцепрезиденткою Єврокомісію Верою Юровою у Києві, Україна розраховує на подальшу ефективну роботу з ЄС над розробкою механізму конфіскації заморожених російських активів.

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"Принцип "Росія заплатить" повинен втілитись у життя вже наступного року", — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ.

Єврокомісія готує директиву для використання заморожених активів РФ — Юрова Фото: Урядовий портал

Своєю чергою Юрова заявила, що необхідність прискорення рішень або процесів, що ведуть до використання заморожених активів Росії або надходжень до бюджету від заморожених активів, вже обговорено.

"Комісія готує директиву, яку мають ухвалити до кінця року, щоб ми могли використовувати кошти", — додала віцепрезидентка Єврокомісії.

Нагадаємо, у Кабміні готуються до продовження змін у соціальній сфері. Уряд розширює Єдину інформаційну систему, щоб у майбутньому всі соціальні послуги населенню надавати онлайн.

Також Фокус писав, що більшість українців підтримують вступ до НАТО, вірять у перемогу та очікують на репарацію від заарештованих активів РФ, але також частину витрат на відбудову чекають від центральної влади.