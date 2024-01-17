В обхід Залужного і киян. Хто і чому хоче розділити столичний "Повітрофлотський проспект"

Кияни хочуть, щоб "Повітрофлотський проспект" у Києві, де розташована будівля Міноборони, перейменували на "проспект Повітряних сил ЗСУ". Але у Київради інші плани. Фокус розбирався, хто і навіщо хоче розділити проспект на дві частини.

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У Києві триває боротьба за перейменування "Повітрофлотського проспекту", на якому розташовані ключові установи України, зокрема Міністерство оборони. У грудні минулого року кияни проголосували за те, щоб проспект назвали на честь Повітряних сил ЗСУ. Цю ідею підтримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також глава української розвідки Кирило Буданов.

Однак напередодні пленарного засідання Київради 18 січня голова експертної топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров повідомив, що одна з фракцій має намір в обхід рішенню киян внести пропозицію про те, щоб проспект розділили на дві частини. У такому разі одну з частин, де розташована будівля Міноборони, назвали б "проспект Європейської солідарності", а меншу — "проспектом Повітряних сил".

За словами голови бюджетної комісії Київради і члена фракції СН Андрія Вітренка, члени фракції ЄС мають намір зірвати заплановану на 18 січня сесію, під час якої розглянуть програму "Захисник Києва" на 2024 рік, якщо "Повітрофлотський проспект" зрештою не буде перейменовано на проспект ЄС.

Політичні амбіції

Перейменувати проспект намагаються не перший рік. Минулої весни киянам пропонували вибрати між двома назвами: "Повітрянофлотський проспект" — цей варіант відповідає нормам української мови і не є калькою з російської, і "проспект Європейського союзу" — цьому варіанту симпатизує фракція ЄС. За першу назву проголосували 38% учасників, за другу — 30%. Київрада не змогла ухвалити рішення про перейменування проспекту під час пленарного засідання.

Після цього в грудні киянам знову запропонували обрати нову назву вулиці. Цього разу 90% підтримали варіант "проспект Повітряних сил ЗСУ" і 5% — "проспект Європейського союзу". Тепер депутати мають проголосувати, з урахуванням думки киян.

У порядку денному 18 січня питання про перейменування проспекту немає. Є тільки рішення про перейменування вулиці "Повітрофлотську" на "Повітрянофлотську" — така назва відповідає нормам української мови. Однак, як зазначає голова експертної топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров, одна з фракцій все одно може спробувати в обхід регламенту запропонувати розділити проспект на дві частини, одну з яких можуть назвати "проспект Європейського союзу", а іншу — "проспект Повітряних сил ЗСУ".

"У Києві є традиція — спрощувати довгі назви. Наприклад, колишню станцію метро "Льва Толстого" називали ЛТ, а Велику Житомирську — БЖ. Тож і проспект "Повітрофлотський", якщо він стане "проспектом Європейського союзу" називатимуть ЄС. У цьому зацікавлена одна з політичних сил, чия назва співзвучна", — говорить Фокусу Алфьоров.

Експерт додає, що питання про перейменування проспекту таке чутливе, оскільки там розміщені будівлі Міноборони, Національний університет оборони України, аеропорт "Київ". З цієї причини деяким політикам хотілося б увічнити назву своєї фракції в такому значущому місці столиці.

"Політики хотіли б розділити проспект. Це неможливо, оскільки профільний закон передбачає, що перейменування можливе тільки після громадського обговорення. Крім того, це незручно для киян, оскільки поділ проспекту призвів би до необхідності змінювати нумерацію будинків власним коштом. Йдеться просто про банальне бажання однієї з політичних сил отримати частину проспекту з ключовими установами, щоб її назва збігалася з абревіатурою ЄС", — додає експерт.

За словами Алфьорова, хоча депутати законним шляхом не можуть вносити таку пропозицію, політики можуть спробувати знайти обхідні шляхи.

"Ми контролюємо, щоб процес перейменування київських вулиць проходив громадське обговорення, і все відбувалося в рамках законів. Але є швидкі ходи, які можуть запустити процес нехтування думкою киян. Це можуть зробити як окремі депутати, так і набір фракцій. У такому разі процес можна буде з легкістю оскаржити в суді", — додає експерт.

Дотримуватися регламенту

Депутат Київради від фракції ЄС Леонід Ємець у розмові з Фокусом зазначає, що перейменування проспекту не входить до порядку денного майбутнього пленарного засідання, що відбудеться 18 січня, і йому невідомо про намір колег вносити подібні пропозиції щодо поділу проспекту.

"Усім, хто вірить чуткам, я як голова регламентної комісії рекомендую ознайомитися із законодавчим полем. Є закон про місцеве самоврядування, регламент Київради, всі процедури чітко прописані. Є порядок денний і процедура внесення проєктів рішень. Якщо завтра засідання Київради, значить має бути відповідний проєкт рішення. Вийти просто з ідеєю, яка суперечить процедурі, не можна. Я як автор регламенту свого часу ініціював процедуру, за якою неможливо вносити до порядку денного питання пізніше ніж за 24 години до голосування, тим паче, якщо воно не пройшло комісію", — зазначив Ємець.

На думку депутата, обговорення перейменування вулиць переключає увагу з важливіших питань.

"Це просто спроба переключити увагу на яскраві, але очевидно не такі важливі питання, як перемога і боротьба з корупцією", — підсумував політик.

Відомо, що в жовтні минулого року мер Києва Віталій Кличко вже подавав проєкт рішення в порядку невідкладності щодо перейменування "Повітрофлотського проспекту" на "проспект Європейського союзу". За день до анонсованого засідання в порядку денному питання не було. А тому експерти стверджували, що проєкт було внесено з порушенням процедури перейменування.

Фокус раніше писав, що міськрада Києва уклала угоду про охорону своєї будівлі на вулиці Хрещатик, 36. Стеження за порядком протягом 2024 року коштуватиме 22 млн гривень .

Також Фокус повідомляв, що незабаром кияни можуть отримати місця очікування громадського транспорту з розжареного скла. Їх планують встановити протягом 2024 року і заплатити за кожну по 200 тис. грн.