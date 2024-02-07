Росія платить Ірану $4,5 млрд на рік за імпорт "Шахедів" для ударів по Україні, — ISW

За даними, які наводять аналітики, один БПЛА-камікадзе обходиться Росії приблизно в 193 000 доларів. Закуповують їх партіями по 6 000 дронів, що в сумі становить близько 1,1 млрд доларів.

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Кремль щорічно перераховує Тегерану близько 4,5 мільярда доларів за імпорт безпілотників "Шахед", які застосовуються для обстрілів українських міст. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" з посиланням на дані хакерської групи Prana Network, яка, імовірно, могла зламати сервери підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції Sahara Thunder.

Хакерська група опублікувала вартість одного дрона, які Росія закуповує в Ірану. Повідомляється, що один Shahed-136 обходиться Росії в 193 000 доларів. Закуповують їх партіями по 6 000 дронів, що в сумі становить близько 1,1 млрд.

Один дрон Shahed-238 обходиться в 1,4 млн доларів. Щорічно планується закуповувати 677 таких модернізованих БПЛА на загальну суму приблизно 947 млн доларів.

Повідомляється, що ще один різновид дрона Shahed-238 коштує близько 900 000 доларів. Їх РФ планує закупити 2310 штук протягом року на суму трохи менш як 2,1 млрд доларів.

У документах стверджувалося, що розвідувально-ударні безпілотники Shahed-107 коштують 460 тис. доларів за штуку, і що РФ планує закупити їх у кількості 2310 на загальну суму близько 1,5 млн доларів. Один із російських "військкорів" пояснив високу вартість ризиком, який бере на себе Іран, продаючи безпілотники в Росію. У документах зазначається, що у РФ планують локалізувати виробництво "Шахедів" на своїй території, що з часом має знизити витрати на закупівлю.

У аналітиків ISW немає підтверджень автентичності документів, що просочилися в пресу. Але твердження "військкора" про те, що в документах Іран згадується як "дружня країна", а для дронів "Шахед" використовують кодову назву "човни", узгоджується з колишніми даними щодо виробництва іранських дронів у РФ.

ЗС РФ регулярно застосовують безпілотники "Шахед" як баражувальні боєприпаси та як приманки для відволікання ППО. Тому значні витрати на такі системи заслуговують на увагу.

Нагадаємо, що під час обстрілу України 7 лютого під Києвом було пошкоджено десятки будинків і автомобілі.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували Миколаїв ракетами та Shahed. Відомо про щонайменше одного загиблого.