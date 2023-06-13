У Харкові перейменували вулиці на честь "Да Вінчі" та засновника "Фрайкору", - міський голова

Всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами Харківської міської ради одностайно, повідомив Ігор Терехов.

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У Харкові перейменували кілька вулиць та парків і увічнили героїв російсько-української війни. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", — проінформував міський голова.

Він додав, що всі ці герої загинули за свободу Харкова, за незалежність України і варті того, аби бути увічненими у памʼяті людей назавжди.

"Харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно. Всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно", — зазначив Терехов.

У Харківській міськраді проінформували, що 13 червня депутати також підтримали перейменування КП "Харьковские известия" та КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького". Відтепер ці комунальні підприємства називатимуться, відповідно, КП "Інфосіті" та КП "Центральний парк культури та відпочинку".

Нагадаємо, що до початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові влада не була такою "топонімопатріотичною" і тривалий час у місті точилися баталії за перейменування проспекту маршала Жукова на проспект Григоренка в межах декомунізації.

При чому місцева влада постійно блокувала перейменування проспекту — голосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова, а окремі депутати міськради зверталися з адміністративними позовами до суду щодо визнання цього рішення незаконним.

За Жукова виступав і чинний міський голова Ігор Терехов. Він заявляв, що пам'ятник російському маршалу в Харкові "стояв і стоятиме". Пам'ятник Жукову у Харкові у 2022 році "декомунізовали" бійці "Азова" .