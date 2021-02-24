Депутати влаштували бійку в Харківській міськраді, під стінами мерії сталася бійка (відео)

У Харкові під час сесії сварилися і билися через українську мову, ставлення до Майдану та маршала Жукова. Дісталося й барельєфу Леніна, який висить в будівлі мерії.

У середу, 24 лютого під час третьої за рахунком сесії Харківської міської ради VIII скликання сталася бійка депутатів. Засідання транслювалося в прямому ефірі.

З відео видно, що депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Андрій Лесик вийшов за трибуну і почав свій виступ російською мовою, що викликало невдоволення його колег із фракції "Європейська солідарність", які вимагали його перейти на українську мову.

Під час виступу Лесик заявив, що події Майдану в 2014 році були "державним переворотом". Після цього депутати "Європейської солідарності" вийшли до трибуни і заблокували її, власне Лесика штовхали, а потім облили водою. На його захист зі своїх місць піднялися його соратники з "ОПЗЖ".

На порядку денному третьої сесії міськради були такі питання, як внесення змін до положення про Почесного громадянина Харкова, які дадуть можливість присвоїти це звання покійному екс-меру Геннадію Кернесу, ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Кернеса на посаді міського голови, яке дасть можливість Верховній Раді призначити в місті нові вибори, а також повернення проспекту Петра Григоренка імені Маршала Жукова.

Через плани депутатів повернути проспекту ім'я радянського маршала ще до початку засідання під стінами мерії почали збиратися представники місцевого "Нацкорпусу".

При цьому ручка на вході власне в мерію була відірваною — як повідомив KHARKIV Today директор департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко, журналісти і депутати можуть потрапити в будівлю з іншого боку. Не заперечують, що ручку зняли, щоб велика кількість протестувальників не потрапила всередину.

На засіданні депутати ухвалили всі три вищезгадані рішення. За можливість присвоєння Кернесу посмертного звання почесного громадянина Харкова проголосували 67 депутатів із 84, за позбавлення Кернеса мерських повноважень — 83 депутати, за перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова — 57 депутатів.

Після цього на вулиці під будівлею міськради на площі Конституції почалася бійка. Як пише "Суспільне", цитуючи лідера місцевого "Нацкорпусу" Костянтина Немічева, "патріотично налаштовані харків'яни" розпочали бійку з представниками "ОПЗЖ".

"Прихильники "ОПЗЖ", так звані "Патріоти за життя", почали розповідати, що у нас громадянський конфлікт, тож патріотично налаштовані харків'яни дали їм відсіч", — заявив Немічев.

При цьому він не підтвердив, що серед учасників бійки були представники "Нацкорпусу".

Ще однією подією, що сталася в середу в харківській мерії, стало зняття барельєфа Володимира Леніна, який висів у будівлі на стіні. За даними того ж "Суспільного", за акцією стоїть лідер руху "Світанок" Вадим Поздняков.

Фото: Суспільне

Після того, як на місце прибула поліція, барельєф повісили назад.

[ + – ] Повна версія засідання Харківської міськради 24.02.2021

Нагадаємо, на минулій 30 грудня сесії Харківської міськради депутатський корпус ухвалив рішення про увічнення пам'яті Кернеса. Раніше представники міської влади заявляли, що в них у планах поставити пам'ятник і назвати вулицю на честь покійного градоначальника.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.