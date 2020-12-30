Харьковский горсовет принял решение увековечить память Кернеса

Бывшему мэру Харькова собираются присвоить звание "почетного гражданина" посмертно.

Новоизбранный Харьковский городской совет восьмого созыва проголосовал за увековечение памяти бывшего мэра города Геннадия Кернеса. Как передает местное издание "Kharkiv Today", за указанный проект решения проголосовали 64 городских депутата из 78.

При этом не указывается конкретно, какие именно меры будут приняты. "Вопрос сформулирован общими фразами, это – просто намерения. В нем нет ни слова о том, будут ли называть именем Кернеса улицы или какие-то объекты в Харькове", – отмечает издание.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета: "Будут приняты меры по увековечению памяти мэра, предусмотренные действующим законодательством, а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения".

"Решение принимается в знак большого уважения, с целью чествования памяти Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, многолетняя деятельность которого отмечена государственными наградами и государственными отличиями, многими наградами религиозных, ветеранских, образовательных объединений, который своим упорным трудом, активной гражданской позицией и инициативностью сделал весомый вклад в развитие города Харькова", – поясняется в документе. Никаких подробностей не приводится.

Секретарь городского совета, и по совместительству – временно исполняющий обязанности мэра Харькова – Игорь Терехов объяснил, что принятое решение позволит начать работу по увековечиванию памяти Кернеса. В том числе будет рассмотрен вопрос о присвоении бывшему мэру звания почетного гражданина Харькова посмертно, для чего на следующей сессии придется внести некоторые изменения в регламент.

"Вы знаете, что 16 декабря ушел из жизни Геннадий Кернес. Он много сделал много для жизни Харькова. Наша святая обязанность – почтить память. На следующей сессии мы должны будем внести определенные изменения. Потому что у нас есть моменты, регламентирующие присвоение звания "почетного". Я считаю, что Геннадий Адольфович достоин быть почетным", – сообщил Терехов.

С просьбами присвоить Кернесу звание "Почетный гражданин Харькова", по словам Терехова, "очень много петиций от людей заходит".

Напомним, как стало известно ранее, в планах городских властей первой столицы Украины – поставить памятник, а также назвать улицу в честь усопшего градоначальника.