Новый глава Харькова: что известно о преемнике Кернеса – Игоре Терехове

Новые выборы в Харькове назначать пока что не намерены. Фокус собрал некоторые факты из биографии политика, занявшего место Геннадия Кернеса.

В связи со смертью избранного на последних местных выборах харьковского городского головы Геннадия Кернеса, обязанности мэра города перешли к его первому заместителю и политическому соратнику Игорю Терехову.

53-летний Терехов — секретарь городского совета Харькова, глава фракции партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков", а с недавних пор еще и исполняющий обязанности мэра города.

Как сообщила на днях, председатель правления общественной организации "ОПОРА" Ольга Айвазовская, внеочередные выборы мэра Харькове должна объявить Верховная Рада Украины, а сама процедура назначения нового голосования может быть растянута на годы. Эту информацию подтвердил один из членов Центризбиркома Украины Юрий Мирошниченко.

Таким образом, как долго Терехов будет исполнять обязанности мэра города сказать сложно. "Фокус" собрал некоторые факты из биографии политика, который теперь будет управлять первой столицей Украины.

Известно, что Игорь Терехов – коренной харьковчанин. Он родился 14 января 1967 года, окончил Харьковский инженерно-строительный институт по специальности – инженер-строитель, а также имеет научную степень кандидата наук по государственному управлению.

В 1997 году Терехов стал генеральным директором ОАО "Харьковский завод "Кондиционер", а уже через два года – в 1999-ом – перешел на госслужбу, на должность главы Управления по вопросам предпринимательства, начальника Управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.

В 2006-м, когда мэром Харькова стал Михаил Добкин, Терехов переходит на работу в облгосадминистрацию, на должность экономического советника одного из отделов ОГА. С марта 2007 года Терехов — зам председателя Харьковской ОГА. В то время облгосадминистрацию возглавлял Арсен Аваков, нынешний министр МВД. Известно, что в этот период Терехов баллотировался от партии Виктора Ющенко "Наша Украина" в Верховную Раду пятого созыва, однако безуспешно.

С 2010 года Терехов становится заместителем и правой рукой нового мэра – Геннадия Кернеса, победившего на выборах городского головы осенью того года. В первую каденцию Кернеса Терехов занимался вопросами развития и обеспечения жизнедеятельности первой столицы Украины.

"Собственно, Терехова можно назвать одним из создателей "харьковского чуда", которое заключается в обновлении местных дорог и инфраструктуры, осовременивании и преобразовании унылого постсоветского города в современный европейский", – сообщает "24 канал". По информации СМИ, в этот период Терехов "вошел в ближний круг Геннадия Кернеса и очень подружился с российско-украинским олигархом Павлом Фуксом".

В 2015 году Терехов был избран в Харьковский горсовет седьмого созыва, возглавив депутатов группы влияния Кернеса, объединения, первоначально действовавшего под брендом "Возрождение", а затем трансформировавшегося в ячейку партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, под брендом последнего – "Доверяй делам".

Как сообщает канал "24", Терехов пропустил 50% заседаний горсовета 7 созыва и даже был кандидатом на отзыв, что не помешало ему стать вторым номером в "Блоке Кернеса – Успешный Харьков" на осенних выборах 25 октября этого года, а также лицом предвыборной кампании в связи с госпитализацией Кернеса.

Напомним, по итогам мэрских выборов Геннадий Кернес получил 60,34% голосов поддержки от более чем 195 тысяч харьковчан. Во время избирательной кампании, а также после проведения выборов, Терехов неоднократно комментировал состояние здоровья своего непосредственного начальника. После победы Кернеса городской совет 9-го декабря принял решение избрать Терехова своим секретарем В ходе тайного голосования за Терехова отдали голоса 73 депутата, один воздержался, и еще один проголосовал против.

В настоящее время, Терехов активно работает над своим имиджем: его Facebook-страница постоянно пополняется фотографиями инспектируемых городских объектов. В ноябре 2020 года Терехов стал одним из фигурантов расследования программы "Схемы". В частности, журналисты зафиксировали тайный визит Терехова в Киев "на поклон" к людям из окружения Арсена Авакова.