Новые выборы в Харькове могут затянуться, – ЦИК

Наказания за затягивание не будет, а сам вопрос о датах их проведения лежит на плечах ВР и будет преимущественно политическим, заявили в комиссии.

Новое голосование за мэра Харькова может быть назначено еще не скоро, поскольку в законе не предусмотрено никаких санкций за такое затягивание выборов. Сама же повторная организация избирательного процесса будет стоить государству десятки миллионов гривен. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил один из членов Центризбиркома Украины Юрий Мирошниченко.

Так, отвечая на вопрос ведущей, когда ждать перевыборов, Мирошниченко заявил: "Есть определенная процедура – она прописана в избирательном кодексе. Новые выборы должна объявить Верховная Рада Украины. К сожалению, не всегда в нашей истории Верховная Рада руководствовалась теми определенными сроками, которые предусматривают назначение новых выборов – этот вопрос уже больше политический".

Мирошниченко добавил: "Вспомните Черновцы, вспомните много других городов, где длительное время не проводились выборы и исполняли обязанности мэров секретари городских советов. В принципе это не есть трагедией, это не есть какой-то проблемой".

Отметим, что ходатайство на проведение новых выборов должен подать секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который, как мы уже сообщали, будет временно исполнять обязанности мэра города.

Ведущая телеканала повторно попыталась выяснить у члена ЦИК конкретные сроки проведения выборов в Харькове, на что Мирошниченко сообщил: "Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будет осуществляться обращение в Верховную Раду и назначение постановления ВР о внеочередных выборах мэра Харькова".

"Но опять же, я делаю на этом ударение, это вопрос политический. Это вопрос, который может быть затянут и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни собственно к тем, кто должен был бы делать такие ходатайства", – добавил чиновник.

Отвечая на вопрос, сколько будет стоить местному бюджету Харькова организация перевыборов, член ЦИК отметил: "Это большая нагрузка на местный бюджет, это десятки миллионов гривен". Однако, по его словам, в бюджете города должны быть заложены средства на такой случай.

Напомним, как сообщила ранее глава правления общественной организации "ОПОРА" Ольга Айвазовская, объявление внеочередных выборов в Харькове может быть растянуто на годы.