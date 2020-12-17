"Объявление внеочередных выборов в Харькове может быть растянуто на годы", – Айвазовская

Обязанности городского головы Харькова после смерти Кернеса будет выполнять секретарь горсовета Игорь Терехов

Вопрос объявления внеочередных выборов нового мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, написала на своей странице в Фейсбуке председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Она отметила, что, согласно Закону о местном самоуправлении, в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, его функции осуществляет секретарь соответствующего городского совета.

Когда будут объявлены внеочередные выборы, пока что неизвестно, а практика неоднократно показывала, что это может затянуться на годы.

"Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", – отметила Айвазовская.

По закону, не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы, человек, осуществляющий его полномочия, должен обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. У парламента есть 90 дней для его рассмотрения.

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"На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты, и кое-где процедура не была выполнена годами", – подчеркнула представитель "ОПОРЫ".

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите" от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Первым о его смерти сообщил Павел Фукс, позже факт подтвердили и родственники политика.

Сейчас в мэрии Харькова решается вопрос о транспортировке тела покойного в Украину, дате и месте похорон.

Геннадий Кернес, уже будучи в больнице, победил в первом туре местных выборов 25 октября, набрав 60,34% голосов.