"Ты ушел победителем". Жена и пасынок Кернеса подтвердили его смерть

Оксана и Родион Гайсинские опубликовали трогательные посты о муже и отчиме Кернесе.

Пасынок и жена Геннадия Кернеса подтвердили его смерть.

"Live strong — жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", – написал пасынок Кернеса Родион Гайсинский в Instagram.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень", – написала его гражданская жена Оксана Гайсинская.

В последних интервью мэр Харькова Геннадий Кернес упорно заявлял, что не женат и находится в свободных отношениях.

"Я считаю, что мои отношения не могут быть предметом разговоров, но по слухам хочу сказать следующее: Оксана, о которой вы говорите, очень красивая, очень умная и очень хороший человек. Но мы с ней не женаты. После того, что со мной произошло, я поступил правильно с точки зрения ее будущего: у нас – свободные отношения. И до покушения мы были в свободных отношениях. Я не слежу за тем, кто с кем в отношениях", — сказал в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи" Геннадий Кернес.

Первым о смерти мэра Харькова сообщил его друг Павел Фукс. Кернес не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции, которая дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов. Он с 17 сентября находился в немецкой клинике "Шарите".

По результатам местных выборов 25 октября Геннадий Кернес выиграл в первом туре с результатом 60,34% голосов.

После смерти Кернеса и досрочной приостановки его полномочий в связи со смертью Верховная Рада должна назначить новые выборы мэра в течение 90 дней после приостановки его полномочий.

Исполняющим обязанности мэра становится секретарь горсовета Игорь Терехов.