Вопрос о дате и месте похорон Кернеса будет решаться в ближайшие часы, – Игорь Терехов

Когда тело мэра доставят в Украину – пока неясно

В мэрии Харькова пока не озвучивают сроки доставки тела умершего ночью, 17 декабря, Геннадия Кернеса, как и не называют даты похорон, сообщает телеграмм-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на слова начальника департамента коммуникации мэрии Харькова Юрия Сидоренко.

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Он сообщил, что сейчас решаются организационные вопросы, связанные со смертью мэра, и когда будут организованы похороны – пока неясно.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на своей странице в Facebook написал, что вопрос о дате и месте похорон будет решаться в ближайшие часы. Он добавил, что дело Кернеса в Харькове будет продолжено.

"Пока могу сказать единственное – я, как его друг, и вся его команда, мы вместе будем продолжать дело Геннадия Адольфовича. Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе".

Первым о смерти мэра Харькова сообщил его друг Павел Фукс. Кернес не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции, которая дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов. Он с 17 сентября находился в немецкой клинике «Шарите».

По результатам местных выборов 25 октября Геннадий Кернес выиграл в первом туре с результатом 60,34% голосов.

После смерти Кернеса и досрочной приостановки его полномочий в связи со смертью Верховная Рада должна назначить новые выборы мэра в течение 90 дней после приостановки его полномочий.

Исполняющим обязанности мэра становится секретарь горсовета Игорь Терехов.