Украина Умер Геннадий Кернес
Обязанности мэра Харькова будет исполнять Игорь Терехов
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По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета.
Обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса будет исполнять Игорь Терехов. Об этом заявила пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии Сегодня.
"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов", – сказала Грузинская.
То же самое заявила Ольга Айвазовская, глава Гражданской сети ОПОРА.
Напомним, о смерти Геннадия Кернеса стало известно сегодня, 17 декабря. Мэр Харькова скончался из-за последствий коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что у мэра Харькова отказала вторая почка.