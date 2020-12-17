Обязанности мэра Харькова будет исполнять Игорь Терехов

По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета.

Обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса будет исполнять Игорь Терехов. Об этом заявила пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии Сегодня.

"По закону во время отсутствия мэра города его обязанности исполняет секретарь горсовета. В данном случае – это Игорь Терехов", – сказала Грузинская.

То же самое заявила Ольга Айвазовская, глава Гражданской сети ОПОРА.

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Напомним, о смерти Геннадия Кернеса стало известно сегодня, 17 декабря. Мэр Харькова скончался из-за последствий коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что у мэра Харькова отказала вторая почка.