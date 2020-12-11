Игорь Терехов планирует консолидировать харьковских депутатов ради развития города

Вторым важным направлением в работе секретарь горсовета назвал окончание запланированных инфраструктурных проектов, в частности реконструкцию зоопарка и строительство новых станций метро.

Городские власти Харькова в 2021 году в первую очередь сосредоточатся на поддержке медицинской отрасли в период пандемии, а также на благоустройстве спальных районов и завершении больших инфраструктурных проектов. Об этом сообщил новоизбранный секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пишет Униан.

«Covid – это страшнейшая трагедия, которая коснулась в том числе Харькова. Поэтому первым шагом станет создание рабочего медицинского пространства – речь идет о больницах, оказании первой медицинской помощи, специализированной помощи», — отметил Терехов.

Вторым важным направлением в работе секретарь горсовета назвал окончание запланированных инфраструктурных проектов, в частности реконструкцию зоопарка и строительство новых станций метро.

«Это крупнейшие инфраструктурные проекты, которые мы обязаны сделать», — подчеркнул он.

Благоустройство спальных районов Харькова также является приоритетной задачей для городских властей на следующий год.

Терехов отметил, что горсовет не должен превращаться в место для политических баталий. Работа депутатов должна быть направлена исключительно на развитие города.

«В городской совет прошли представители различных политических партий. Порой они действительно антагонистичны друг к другу. Моей задачей будет консолидация совершенно всех партий, которые прошли в Харьковский городской совет, ради развития города. Если какой-то депутат из какой-либо фракции не нацелен на конструктив – значит, он белая ворона», — заявил секретарь горсовета, избрание которого накануне поддержали 73 из 75 депутатов.