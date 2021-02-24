Депутаты устроили потасовку в Харьковском горсовете, под стенами мэрии произошла драка (видео)

В Харькове во время сессии ссорились и дрались из-за украинского языка, отношения к Майдану и маршалу Жукову. Досталось и барельефу Ленина, который висит в здании мэрии.

В среду, 24 февраля во время третьей по счету сессии Харьковского городского совета VIII созыва произошла потасовка депутатов. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Из видео видно, что депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик вышел за трибуну и начал свое выступление на русском языке, что вызвало недовольство его коллег из фракции "Европейская солидарность", которые требовали его перейти на украинский язык.

Во время выступления Лесик заявил, что события Майдана в 2014 году были "государственным переворотом". После этого депутаты "Европейской солидарности" вышли к трибуне и заблокировали ее, самого Лесика толкали, а затем облили водой. В его защиту со своих мест поднялись его соратники из "ОПЗЖ".

В повестке дня третьей сессии горсовета были такие вопросы, как внесение изменений в положение о Почетном гражданине Харькова, которые дадут возможность присвоить это звание покойному экс-мэру Геннадию Кернесу, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Кернеса на должности городского головы, которое даст возможность Верховной Раде назначить в городе новые выборы, а также возвращения проспекту Петра Григоренка имени Маршала Жукова.

Из-за планов депутатов вернуть проспекту имя советского маршала еще до начала заседания под стенами мэрии начали собираться представители местного "Нацкорпуса".

При этом ручка на входе в саму мэрию была оторванной – как сообщил KHARKIV Today директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, журналисты и депутаты могут попасть в здание с другой стороны. Не исключено, что ручку сняли, чтобы большое количество протестующих не попало внутрь.

На заседании депутаты приняли все три вышеупомянутых решения. За возможность присвоения Кернесу посмертного звания почетного гражданина Харькова проголосовали 67 депутатов из 84, за лишение Кернеса мэрских полномочий – 83 депутата, за переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова – 57 депутатов.

После этого на улице под зданием горсовета на площади Конституции началась драка. Как пишет "Суспільне", цитируя лидера местного "Нацкорпуса" Константина Немичева, "патриотично настроенные харьковчане" вступили в потасовку с представителями "ОПЗЖ".

"Сторонники "ОПЗЖ", так называемые "Патриоты за жизнь", начали рассказывать, что у нас гражданский конфликт, так что патриотически настроенные харьковчане дали им отпор", – заявил Немичев.

При этом он не подтвердил, что в числе участников драки были представители "Нацкорпуса".

Еще одним событием, произошедшим в среду в харьковской мэрии, стало снятие барельефа Владимира Ленина, который висел в здании на стене. По данным того же "Суспільного", за акцией стоит лидер движения "Світанок" Вадим Поздняков.

Фото: Суспільне

После того, как на место прибыла полиция, барельеф повесили обратно.

[ + – ] Полная версия заседания Харьковского горсовета 24.02.2021

Напомним, на прошедшей 30 декабря сессии Харьковского горсовета депутатский корпус принял решение об увековечивании памяти Кернеса. Ранее представители городских властей заявляли, что у них в планах поставить памятник и назвать улицу в честь усопшего градоначальника.

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.