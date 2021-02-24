Харківська міськрада втретє повернула проспект Маршала Жукова

В.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що вшанування пам'яті Жукова — "святий обов'язок".

Міська рада Харкова знову перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Про це повідомляє Суспільне.

"За" проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися 6.

Секретар міськради Ігор Терехов перед голосуванням заявив, що Жуков "здобув перемогу над нацизмом", і той, "хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього".

"Наш з вами святий обов'язок людини, яка здобула перемогу над нацизмом... Ми зараз сидимо в цьому залі завдяки тому, що народ України під керівництвом Жукова здобув перемогу", — заявив Терехов, передає місцеве видання "Об'єктив".

Депутат від "ЄС" Ірина Гончарова під час виступу перед голосуванням заявила, що це питання суперечить закону, є політичним і пов'язане з майбутніми виборами мера.

У рішенні зазначено, що мета перейменування — вшанувати історичну пам'ять Георгія Костянтиновича Жукова як особистості, діяльність якого пов'язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

Рішення прийнято нібито на підставі закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1931-1945" років. У плані рішення міської ради вказані наміри про звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Історія з перейменуванням проспекту триває не перший рік.

9 травня 2019 року мер Геннадій Кернес вперше заявив, що він поверне проспекту ім'я "Маршала Жукова". 21 червня 2019 року Кернес підписав рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 10 вересня 2019 суд визнав протиправним повернення проспекту імені Жукова.

26 лютого 2020 міська рада вдруге повертала ім'я проспекту на честь Жукова. 18 червня 2020 року суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту. А потім, 15 лютого 2021 року, Апеляційний суд відхилив скаргу міськради і залишив рішення від 18 червня в силі.