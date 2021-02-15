"Проспект Жукова или Григоренко?": Харьковский горсовет проиграл суд в деле о переименовании

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Проспект в Харькове продолжит называться в честь Петра Григоренко.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный админсуд постановил отказать Харьковскому горсовету в удовлетворении апелляционной жалобы касательно решения суда первой инстанции, отменившим решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. Таким образом, проспект в Харькове продолжил носить название Петра Григоренко.

Об этом рассказывает "Суспільне".

"Суд постановил: апелляционную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения, решение Харьковского окружного административного суда от 18.06.20 по делу оставить без изменений", — огласил глава судейской коллегии Игорь Ральченко.

По информации журналистов, постановление апелляционного суда набирает силы с момента оглашения и может быть обжалована в течение 30 дней с момента составления полного текста решения, который в суде пообещали предоставить до 25 февраля.

"Решение в нашу пользу. Допускаю, что суд руководствовался теми же аргументами, что и суд первой инстанции, именем маршала Жукова нельзя называть топонимы в городе Харькове, что он все-таки был министром обороны, то, что этот человек занимал именно политическую должность", — рассказал представитель партии "Свобода" Андрей Коломийцев.

Отметим, история с переименованием проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова началась незадолго до последних парламентских выборов, в мае 2019 года. Тогда мэр города Геннадий Кернес пообещал вернуть проспекту старое название. Экс-глава института Нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил Кернесу ответственностью в случае возвращения проспекту старого названия.

21 июня 2019 года Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

10 сентября суд признал противоправным возвращение проспекту имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Жукова.

18 июня 2020 года суд первой инстанции отменил второе решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Жукова.

А 17 декабря 2020 года стало известно о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом.

Отметим, история с "переименованием проспекта" уже не первый год тянется и в Киеве. Так, недавно стало известно, что Окружной административный суд Киева по иску общественного союза "Общественный контроль и порядок" (чьим руководителем является Вячеслав Овчаренко, глава Конституционного суда с июля 2013 года по февраль 2014 года, который стал судьей КСУ по квоте "Партии Регионов") уже второй раз вернул проспекту имени Степана Бандеры предыдущее название, "Московский".

Фокус в отдельном материале разбирался почему так произошло и как на это отреагировали украинцы.