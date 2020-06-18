Суд Харькова отменил переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова

Суд Харькова отменил переименование проспекта Григоренко в проспект Жуко...

Фото: UNN

Переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации"

Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск ВО "Свобода", постановил отменить решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. 

Об этом сообщает местное издание 057.

Представители Свободы заявили в суде, что переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации".

Представитель мэрии Харькова, в свою очередь, утверждал, что маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.

Выслушав аргументы двух сторон, судья отменил решение горсовета. Проспект должны вновь переименовать в честь Петра Григоренко.

"Иск удовлетворить. Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета от 26.02.2020 года №2075 / 20",  – заявил судья.

Мэрия Харькова будет обжаловать решение и подаст апелляцию.

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