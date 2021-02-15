"Проспект Жукова чи Григоренко?": Харківська міськрада програла суд у справі про перейменування

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. Проспект в Харкові продовжить називатися на честь Петра Григоренка.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адмінсуд ухвалив відмовити Харківській міськраді у задоволенні апеляційної скарги щодо рішення суду першої інстанції, яке скасувало рішення міськради про перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект Маршала Жукова. Таким чином, проспект у Харкові продовжив носити назву Петра Григоренка.

Про це розповідає "Суспільне".

"Суд постановив: апеляційну скаргу Харківської міської ради залишити без задоволення, рішення Харківського окружного адміністративного суду від 18.06.20 у справі залишити без змін", — оголосив голова суддівської колегії Ігор Ральченко.

За інформацією журналістів, постанова апеляційного суду набирає сили з моменту проголошення і може бути оскаржена протягом 30 днів з моменту складання повного тексту рішення, який в суді пообіцяли надати до 25 лютого.

"Рішення на нашу користь. Припускаю, що суд керувався тими ж аргументами, що й суд першої інстанції, ім'ям маршала Жукова не можна називати топоніми в місті Харкові, він все-таки був міністром оборони, ця людина займала саме політичну посаду", — розповів представник партії "Свобода" Андрій Коломійцев.

Зазначимо, історія з перейменуванням проспекту Петра Григоренка у проспект Маршала Жукова почалася незадовго до останніх парламентських виборів, у травні 2019 року. Тоді мер міста Геннадій Кернес пообіцяв повернути проспекту стару назву. Екс-голова інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пригрозив Кернесу відповідальністю у разі повернення проспекту старої назви.

21 червня 2019 року Кернес підписав рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

10 вересня суд визнав протиправним повернення проспекту імені Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міська рада прийняла рішення про чергове перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Жукова.

18 червня 2020 року суд першої інстанції скасував друге рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка в Жукова.

А 17 грудня 2020 року стало відомо про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Зазначимо, історія з "перейменуванням проспекту" вже не перший рік триває і в Києві. Так, нещодавно стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва за позовом громадського союзу "Громадський контроль і порядок" (керівником якого є В'ячеслав Овчаренко, голова Конституційного суду з липня 2013 року до лютого 2014 року, який став суддею КСУ за квотою "Партії Регіонів") вже вдруге повернув проспекту імені Степана Бандери попередню назву, "Московський".

Фокус в окремому матеріалі розбирався чому так сталося і як на це відреагували українці.