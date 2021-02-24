Харьковский горсовет в третий раз вернул проспект Маршала Жукова

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что почтение памяти Жукова — "святая обязанность".

Городской совет Харькова снова переименовал проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. Об этом сообщает Суспільне.

"За" проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались 6.

Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков "добыл победу над нацизмом", и тот, "кто не помнит прошлого, у того нет будущего".

"Наша с вами святая обязанность человека, который добыл победу над нацизмом… Мы сейчас сидим в этом зале благодаря тому, что народ Украины под руководством Жукова добыл победу", — заявил Терехов, передает местное издание "Объектив".

Депутат от "ЕС" Ирина Гончарова во время выступления перед голосованием заявила, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связано с предстоящими выборами мэра.

В решении указано, что цель переименования — почтить историческую память Геория Константиновича Жукова как личности, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

Решение принято якобы на основании закона Украины "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1931-1945" годов. В плане решения городского совета указаны намерения об обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

История с переименованием проспекта длится не первый год.

9 мая 2019 года мэр Геннадий Кернес впервые заявил, что он вернет проспекту имя "Маршала Жукова". 21 июня 2019 года Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. 10 сентября 2019 суд признал противоправным возвращение проспекту имени Жукова.

26 февраля 2020 городской совет второй раз возвращал имя проспекту в честь Жукова. 18 июня 2020 года суд в Харькове отменил решение о переименовыванию проспекта. А затем 15 февраля 2021 года Апелляционный суд отклонил жалобу горсовета и оставил решение от 18 июня в силе.