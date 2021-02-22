Харьковский горсовет в третий раз хочет вернуть проспект Маршала Жукова

В документе указаны намерения горсовета обратиться к премьер-министру Шмыгалю, но даты выноса проекта на голосование пока нет.

Харьковский городской совет подготовил проект решения о переименовании проспекта Петра Григоренко. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Черняк.

В решение указано, что цель переименования — почтить историческую память Геория Константиновича Жукова как личности, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины.

Решение принято якобы на основании закона Украины "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1931-1945" годов. В плане решения городского совета указаны намерения об обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Ближайшая сессия горсовета запланирована на 24 февраля.

Напомним, проспект Петра Григоренко до декоммунизации назывался в честь Маршала Жукова. Но с принятием закона, проспект переименовали на "Петра Григоренко".

Фото: Facebook / Игорь Черняк

Глава регионального отдела Украинского института нацпамяти Мария Тахтаулова в комментарии для "Суспільного" заявила "Мы будем предостерегать Харьковский городской совет не делать этого, как мы делали это в прошлый раз, обращаясь с письмами тогда еще к господину Кернеса. Мы имеем два решения суда, которые поставили точку в этом. Имеем решение апелляционных инстанций. Очевидно, что если такие намерения будут реализованы, то закончатся они так же, как и предыдущие попытки. Позиция Института неизменна: согласно действующего законодательства, топоним с именем Жукова не может существовать на карте Украины".

История с переименованием проспекта длится не первый год.

9 мая 2019 года мэр Геннадий Кернес впервые заявил, что он вернет проспекту имя "Маршала Жукова". 21 июня 2019 года Кернес подписал решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова. 10 сентября 2019 суд признал противоправным возвращение проспекту имени Жукова.

26 февраля 2020 городской совет второй раз возвращал имя проспекту в честь Жукова. 18 июня 2020 года суд в Харькове отменил решение о переименовыванию проспекта. А затем 15 февраля 2021 года Апелляционный суд отклонил жалобу горсовета и оставил решение от 18 июня в силе.