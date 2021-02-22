Харківська міськрада втретє хоче повернути проспект Маршала Жукова

У документі вказані наміри міськради звернутися до прем'єр-міністра Шмигаля, але дати винесення проекту на голосування поки немає.

Харківська міська рада підготувала проект рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка. Про це повідомив депутат міськради Ігор Черняк.

У рішенні зазначено, що мета перейменування — вшанувати історичну пам'ять героя Костянтиновича Жукова як особистості, діяльність якого пов'язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з України.

Рішення прийнято нібито на підставі закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1931-1945" років. У плані рішення міської ради вказані наміри про звернення до прем'єр-міністра України Денису Шмигаля.

Найближча сесія міськради запланована на 24 лютого.

Нагадаємо, проспект Петра Григоренка до декомунізації називався на честь Маршала Жукова. Але з прийняттям закону, проспект перейменували на "Петра Григоренка".

Фото: Facebook / Ігор Черняк

Голова регіонального відділу Українського інституту національної памʼяті Марія Тахтаулова в коментарі для "Суспільного" заявила: "Ми застерігатимемо Харківську міську раду не робити цього, як ми робили це минулого разу, звертаючись з листами тоді ще до пана Кернеса. Ми маємо два рішення суду, які поставили крапку в цьому. Маємо рішення апеляційних інстанцій. Очевидно, що якщо такі наміри будуть реалізовані, то закінчаться вони так само, як і попередні спроби. Позиція Інституту незмінна: згідно з чинним законодавством, топонім з ім'ям Жукова не може існувати на карті України".

Історія з перейменуванням проспекту триває не перший рік.

9 травня 2019 року мер Геннадій Кернес вперше заявив, що він поверне проспекту ім'я "Маршала Жукова". 21 червня 2019 року Кернес підписав рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 10 вересня 2019 суд визнав протиправним повернення проспекту імені Жукова.

26 лютого 2020 міська рада вдруге повертала ім'я проспекту на честь Жукова. 18 червня 2020 року суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту. А потім 15 лютого 2021 року Апеляційний суд відхилив скаргу міськради і залишив рішення від 18 червня в силі.