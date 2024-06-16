"Мне так удобнее": в Одессе на бизнес-ивенте разгорелся языковой скандал (видео)

Одна из участниц попросила спикера вести ивент на государственном языке или предоставить переводчика. После чего девушек вывели из зала, чтобы они не срывали мероприятие.

Related video

В Одессе во время бизнес-ивента "Вечер нетворкинга" разгорелся языковой скандал после того, как спикера мероприятия попросили говорить на государственном языке. Видео конфликта опубликовали в соцсетях.

Как стало известно журналистам ТСН, организатором события был некий Виталий Ступаенко. Он открыл мероприятие, а затем спикер ивента – Олег Филашкин – также начал свое выступление на русском языке, хотя его презентация была на украинском.

В это время одна из посетительниц попросила вести ивент на украинском языке или предоставить переводчика. На что ведущий сказал, что ему "так удобнее". Вероятно, остальным слушателям понравился ответ, так они начали ему аплодировать.

На повторный вопрос, будет ли переводчик, один из молодых людей попросил девушек не мешать.

"Я не розумію москальскою", — парировала девушка, которая предъявила претензии.

В свою очередь спикер сказал, что он никого не заставляет находиться на мероприятии, хотя позже девушек вывели из зала, чтобы они не срывали платный ивент.

Между тем в адрес организаторов посыпались в Instagram гневные комментарии. В числе претензий — нарушение языкового закона. Пользователи посоветовали в дальнейшем проводить свои ивенты в России, если они не хотят соблюдать украинские законы.

Важно

"Закрой рот и говори по-русски": "некачественный" украинский в такси привел к ДТП (видео)

Ранее сообщалось, что в Киеве оштрафовали таксиста, который отказался обслуживать клиентов на украинском языке. Мужчина должен был уплатить в бюджет Киева 3400 грн.