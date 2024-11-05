Конфлікт у київській книгарні через російську мову: з'явилась реакція поліції

Поліція встановила особу чоловіка, який вирвав телефон у волонтерки Катерини Косецької під час сварки у книгарні "Сенс". Дії мешканця Київщини кваліфікували як "дрібне хуліганство".

Related video

Під час моніторингу соціальних мереж було правоохоронці виявили допис, у якому дівчина розповідає про мовний скандал, що стався у кав’ярні-книгарні "Сенс" на Хрещатику з незнайомим чоловіком. Про це повідомляє столична поліція.

Як зазначають правоохоронці, жінка зробила зауваження відвідувачу закладу, який спілкувався російською мовою. Намагаючись зняти дії чоловіка на мобільний телефон, останній агресивно відреагував на ці спроби та вирвав ґаджет з її рук.

Поліцейські зареєстрували повідомлення, встановили особу порушника й місце його знаходження. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області.

Правоохоронці опитали чоловіка та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Дії, які порушують громадський порядок, тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Також, як повідомляється, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності.

Сам мовний омбудсмен Тарас Кремінь поки що зазначену подію не коментував.

Книгарня "Сенс", де сталася подія, вважає, що причиною сварки стало те, що українці не хочуть чути російську мову.

Вітрина книгарні "Сенс" у Києві

"На жаль, закон не дає нам можливості забезпечити відсутність російської в просторі", — зазначили у закладі, додавши, що українці мають говорити українською, а всього російського слід позбутися.

Нагадаємо, 21 жовтня міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, чи будуть мовні патрулі у його місті. 12 жовтня стало відомо про конфлікт в Бучі Київської області, де невідомий чоловік накинувся на жінку з дитиною, оскільки вони просили його говорити українською.