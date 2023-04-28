"Поверніть Шкарлета": ректор НАУ розкритикував студентів за жарт про ексміністра (відео)

Студенти розіграли гумористичну сцену, в якій згадали колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета. Керівництву університету жарт не сподобався: ректор Максим Луцький заявив зі сцени, що "тут політики не буде".

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У мережі опублікували відео з фестивалю "Студвесна" у Національному авіаційному університеті. Студенти НАУ в гумористичній сценці обіграли протести, ексміністра освіти Сергія Шкарлета та незаконну забудову території ЗВО. Про це відомо з оприлюдненої частини виступу.

У розіграній студентами сцені журналістка нібито спілкується з мітингувальниками. Один із них під час розмови дістає плакат з написом "вєрнітє Шкарлєта".

Інший мітингувальник критикує першого за помилки, тож він перевертає плакат — і там можна побачити портрет експрезидента України Віктора Януковича.

"Це з минулого мітингу залишилось", — виправдовується мітингувальник, відкидаючи плакат.

На відео можна чути, як присутні у залі глядачі сміються із жартів студентів. Однак керівництво університету гумор не оцінило.

Жарти про забудову території НАУ та Шкарлета: реакція ректора Луцького

Відео подальшої реакції ректора НАУ Максима Луцького опублікувала у соцмережах народна депутатка Ксенія Семенова. Вона написала, що керівник ЗВО погрожував студентам за жарти на суспільно важливі теми.

"Поки Табачник вписується в нові російські реалії, його кум продовжує московські традиції прямо в серці столиці України. Тепер всі жарти треба погоджувати з начальством. В найкращих традиціях Януковича", — заявила Семенова.

У пості йдеться про ексміністра освіти Дмитра Табачника, що обіймав посаду за часів Віктора Януковича. Нещодавно стало відомо, що він доєднався до окупаційної влади у Запорізькій області та балотується в депутати від ворожої партії "Єдина Росія".

На відео ректор НАУ висловлює обурення через те, що під час виступу студент відкинув плакат.

"Якщо я ще раз побачу, що прізвище міністра кидається на підлогу, за себе не ручаюсь", — заявив Луцький.

Далі він почав пояснювати студентам, як "багато зробив" колишній міністр освіти. З реакції глядачів зрозуміло, що з таким твердженням вони незгодні.

"Тут політики не буде", — констатував ректор.

Нагадаємо, голова МКІП Олександр Ткаченко виступив за співпрацю з "корисними" росіянами у сфері культури після війни. Водночас він розкритикував білі та чорні списки артистів з РФ.

Нещодавно, 26 квітня, в медичному університеті імені Богомольця відповіли на запит журналістів щодо освіти Спартака або Олександра Субботи. Блогер вів подкаст про психологію, однак був звинувачений у мережі в шахрайстві.