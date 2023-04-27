Ексміністр освіти України здобув посаду в окупаційній владі Запорізької області (фото)

Дмитро Табачник очолював Міносвіти за правління Віктора Януковича. Тепер, за словами мера Мелітополя, ексчиновник здобув посаду в окупаційному уряді та балотується в депутати від партії "Єдина Росія".

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Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник доєднався до окупаційної влади у Запорізькій області. Він став радником призначеного окупантами "губернатора" Євгена Балицького. Про це сьогодні, 27 квітня, повідомив у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Цей нічому не вчить, але про всі помилки Балицького швиденько повідомляє кураторів з ФСБ. А щоб ефективніше контролювати захоплену територію, Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії". Понабирають гауляйтерів по оголошенню, а тоді радників і "смотрящих" по всій Росії їм шукають", — написав Федоров.

Табачник був головою Міністерства освіти та науки України з 2010 до 2014 року, за часів правління Віктора Януковича.

Нагадаємо, очевидці окупації росіянами Чорнобильської зони відчуження розповіли, як ті виносили килими та холодильники з цивільних будинків.

В оприлюднених секретних документах Пентагону журналісти знайшли інформацію про нестачу особового складу Росгвардії. За оцінкою США, РФ не здатна через це контролювати усі окуповані нею українські території.

26 квітня мер російського міста Чита Євген Ярилов публічно прокляв "тих, хто розв’язав війну". Українців він назвав "братнім народом". Також посадовець розповів, що стати героєм у РФ — легко, треба лише "готувати свій дух і своє тіло змалечку".