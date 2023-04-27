Экс-министр образования Украины получил должность в оккупационных властях Запорожской области (фото)

Дмитрий Табачник возглавлял Минобразования при правлении Виктора Януковича. Теперь, по словам мэра Мелитополя, экс-чиновник получил должность в оккупационном правительстве и баллотируется в депутаты от партии "Единая Россия".

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Бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник присоединился к оккупационным властям в Запорожской области. Он стал советником назначенного оккупантами "губернатора" Евгения Балицкого. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил в соцсетях мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Этот ничему не учит, но обо всех ошибках Балицкого быстро сообщает кураторов из ФСБ. А чтобы эффективнее контролировать захваченную территорию, Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России". Понабирают гауляйтеров по объявлению, а затем советников и "смотрящих" по всей России им ищут", — написал Федоров.

Табачник был главой Министерства образования и науки Украины с 2010 по 2014 год, во времена правления Виктора Януковича.

Напомним, очевидцы оккупации россиянами Чернобыльской зоны отчуждения рассказали, как те выносили ковры и холодильники из гражданских домов.

В обнародованных секретных документах Пентагона журналисты нашли информацию о нехватке личного состава Росгвардии. По оценке США, РФ не способна из-за этого контролировать все оккупированные ею украинские территории.

26 апреля мэр российского города Чита Евгений Ярилов публично проклял "развязавших войну". Украинцев он назвал "братским народом". Также чиновник рассказал, что стать героем в РФ — легко, нужно лишь "готовить свой дух и свое тело с детства".