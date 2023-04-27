Выносили ковры и лопаты: очевидцы рассказали, как ВС РФ захватывали Чернобыльскую АЭС (видео)

Работники зоны отчуждения и жители близлежащих сел говорят о массовых актах мародерства "второй армии мира". Оккупанты забрали даже "грязные" КРАЗы — грузовики, на которых вывозили радиоактивные отходы.

Related video

Российские захватчики оккупировали Чернобыльскую зону отчуждения на 36 дней. Проект Ukrainian Witness поговорил о жизни в оккупации с работниками ЧАЭС и местными жителями.

Очевидцы рассказали, как военные РФ выносили из домов гражданских все, что могли унести — холодильники, стулья и даже ковры. Главной задачей у оккупантов в первые дни вторжения был поиск участников АТО, говорит егерь Чернобыльского биосферного заповедника Василий Давиденко. Он работает в зоне отчуждения уже 25 лет.

По его словам, в первые дни большой войны россияне вели себя как настоящие бандиты.

Российские солдаты вывозили украденные легковые автомобили и сельхозтехнику

"На машинах, на квадроциклах, с автоматами и пулеметами — и пошли по селам грабить. Сначала они себя тут чувствовали вольготно, потом им начали жару подкидывать и прекратили все это. Даже дети знали, где танк стреляет, где БМП, где ракету запустили", — вспоминал он.

Военная техника армии России двигалась мимо дома жительницы одного из сел около 15 часов.

"У нас дом возле дороги и этот гул был сильный. Из нашего села троих расстреляли прямо на дороге", — вспоминает она.

Российские солдаты, по словам женщины, вывозили на тралах украденные у украинцев легковые автомобили и сельскохозяйственную технику.

Рабочий цеха ремонтного оборудования Владимир Ищук говорит, что в Чернобыле нет ни одного здания, в которое бы не зашли оккупанты. Все было разграблено — выносили лопаты для снега, а с дорог исчезли дорожные знаки.

"Техника, которая возила радиацию, "грязные" КРАЗы, на которых была освинцованная кабина и те забрали с собой", — сказал он.

ЗахватЧАЭС россияне проводили в полном снаряжении

Заместитель главы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук отметил, что здание ведомства за время оккупации было разграблено, а главный вход пока не проверили на наличие мин.

Ведущий инженер службы физической защиты ЧАЭС Валерий Семенов вспомнил, как увидел первый танк ВС РФ и как военные взламывали средства доступа.

Захват проводили в полном снаряжении — колоннами с БМП, бронированными грузовиками, БТР и танками Т-72. Семенов подчеркивает, что ни один оккупант не вошел в особо важные зоны ЧАЭС.

Напомним, что представители НАЭК "Энергоатом" 7 апреля рассказали о получении ВС РФ смертельной дозы радиоактивных веществ на ЧАЭС. Во время оккупации они рыли грунт голыми руками и вдыхали пыль.

По словам главы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, скорее всего ВС РФ получили годовую дозу облучения в Рыжем лесу зоны отчуждения.

Войска РФ вышли из Чернобыльской АЭС и ее города-спутник Славутича 31 марта прошлого года.