Вероятно, войска РФ получили годовую дозу облучения за сутки в Рыжем лесу, — Энергоатом

Глава Госагентства по управлению Чернобыльской зоны отчуждения заявил, что солдаты могли не только сами заразиться, но и распространить радиацию дальше.

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Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявил, что ВС РФ могли получить годовую дозу облучения, находясь в Рыжем лесу ЧЗО.

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После взрыва на атомной электростанции основной шар радионуклидов лег на землю, а за 30 лет он ушел под нее на 30-40 см. Поэтому российские солдаты могли нарушить природный защитный барьер.

"В самом опасном пункте временного захоронения радиоактивных отходов в так называемом Рыжем лесу фон такой, что человек, который не двигаясь простоит там 24 часа, получит годовую дозу излучения", — заявил Крамаренко.

А если грунт начать копать, то уровень радиации увеличится в разы. Также глава Госагентства допускает, что оккупанты получили устаревшие дозиметры, которые скорее годятся для "психологического спокойствия", что у них есть аппараты для мониторинга. На самом деле такая техника вряд ли сработает. Вдобавок, Крамеренко допускает, что военнослужащие не получили должного инструктажа, что делать в такой обстановке.

Более того, оккупанты могли распространить частички радиации дальше по территории. Чернобыльскую зону отчуждения враг использовал в качестве транзитной зоны для переброски своих войск в Беларусь. Заявляется, что через нее прошло 10 тысяч единиц техники. А на территории Чернобыльской АЭС было 50 единиц техники и около 1000 личного состава.

Количество солдат ВС РФ, находящиеся в лесу, и в окопах не установлено.

Напомним, 31 марта войска РФ покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич. Уходя они ограбили станцию и отель, в котором пребывали.

30 марта стало известно, что в Гомель доставили российских военных с подозрением на заражение радиацией.