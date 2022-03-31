Российские военные покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич, — Энергоатом

В компании рассказали, что сейчас на этих территориях остались самые жадные из оккупантов. Они пытаются как можно быстрее украсть те вещи, которые имеют ценность.

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Российские военные покинули Чернобыльскую АЭС, а также ее город-спутник Славутич. Кроме того, они также ушли с села Дымер Киевской области. Об этом сообщает энергетическая компания "Энергоатом" в Telegram.

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Полное очищение Чернобыльской зоны российских захватчиков стоит через несколько дней. По информации ведомства, сейчас на этих территориях остались самые жадные российские военные. Они пытаются как можно быстрее украсть то, что имеет ценность.

"Некий завершающий аккорд "спецоперации". Чтобы не зря", — заявили в "Энергоатоме".

Напомним, 31 марта в энергетическом ведомстве заявили, что вооруженные силы России собираются покинуть ЧАЭС и город Славутич. Сотрудникам станции об этом рассказали утром. Они начали покидать Чернобыльскую зону двумя колонами в направлении к границе с Беларусью.

Ранее, 30 марта глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко рассказал, что в центр радиационной медицины и экологии человека в белорусском Гомеле привезли 7 автобусов с российскими военными из Зоны отчуждения. У них обнаружились симптомы облучения.