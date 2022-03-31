Российские войска собираются покинуть Чернобыль и Славутич, — Энергоатом

В компании подтвердили информацию, что оккупанты РФ получили значительные дозы облучения из-за того, что окапывались и строили фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

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Российские военные собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее спутник — город Славутич. Подтвердилась информация, что россияне, которые захватили атомную станцию в Чернобыле и другие объекты в Зоне отчуждения, покинули участок двумя колонами в направление Беларуси. Об этом сообщает компания "Энергоатом" в Telegram.

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В ведомстве добавили, что о намерениях российских солдат покинуть ЧАЭС персоналу станции сообщили утром, 31 марта. Сейчас там остается небольшое количество вражеских войск.

Также есть данные, что сейчас формируется колонна с российскими военными, которые осаждали Славутич. Они также будут двигаться в сторону Беларуси.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что вооруженные силы России окапывались и строили фортификационные сооружения в самом загрязненном месте Зоны отчуждения — Рыжем лесу. В "Энергоатоме" заявили, что захватчики получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни, которые появились очень быстро. А Среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда.

Напомним, 30 марта в центр радиационной медицины и экологии человека в белорусском Гомеле приехало 7 автобусом с российскими военными с подозрениями на облучение. Они, вероятно, получили его Чернобыльской зоне.

Ранее, 29 марта американская разведка рассказала, что в некоторых частях Украины Россия начала отвод своей техники. Российские военные вокруг Киева начали покидать занятые территории, чтобы укрепится на востоке и юге Украины. Такой шаг был предпринят после российско-украинских переговоров в Стамбуле.