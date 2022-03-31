Російські військові залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, — Енергоатом

У компанії розповіли, що зараз на цих територіях залишилися найжадібніші з окупантів. Вони намагаються якнайшвидше вкрасти ті речі, які мають цінність.

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Російські військові покинули Чорнобильську АЕС, а також місто-супутник Славутич. Крім того, вони також пішли із села Димер Київської області. Про це повідомляє енергетична компанія "Енергоатом" у Telegram.

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Повне очищення Чорнобильської зони від російських загарбників станеться за кілька днів. За інформацією відомства, наразі на цих територіях залишилися найжадібніші російські військові. Вони намагаються якнайшвидше вкрасти те, що має цінність.

"Якийсь завершальний акорд "спецоперації". Щоб не дарма", — заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 31 березня в енергетичному відомстві заявили, що збройні сили Росії мають намір залишити ЧАЕС та місто Славутич. Співробітникам станції про це розповіли вранці. Вони почали залишати Чорнобильську зону двома колонами в напрямку кордону з Білоруссю.

Раніше, 30 березня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко розповів, що до центру радіаційної медицини та екології людини в білоруському Гомелі привезли 7 автобусів з російськими військовими із Зони відчуження. У них проявилися симптоми опромінення.