Ймовірно, війська РФ отримали річну дозу опромінення за добу в Рудому лісі, — Енергоатом

Голова Держагентства з управління Чорнобильської зони відчуження заявив, що солдати могли не лише самі заразитися, а й поширити радіацію далі.

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Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко заявив, що ЗС РФ могли отримати річну дозу опромінення, перебуваючи в Рудому лісі ЧЗВ.

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Після вибуху на атомній електростанції основний шар радіонуклідів ліг на землю, а за 30 років він пішов під неї на 30-40 см. Тому російські солдати могли порушити природний захисний бар'єр.

"У найнебезпечнішому пункті тимчасового поховання радіоактивних відходів у так званому Рудому лісі фон такий, що людина, яка не рухаючись простоїть там 24 години, отримає річну дозу випромінювання", — заявив Крамаренко.

А якщо ґрунт почати копати, то рівень радіації збільшиться у рази. Також глава Держагентства припускає, що окупанти отримали застарілі дозиметри, які скоріше придатні для "психологічного заспокоєння", що мають апарати для моніторингу. Насправді, така техніка навряд спрацює. Крім того, Крамеренко припускає, що військовослужбовці не отримали належного інструктажу, що робити в такій обстановці.

Більше того, окупанти могли поширити частинки радіації далі територією. Чорнобильську зону відчуження ворог використав як транзитну зону для перекидання своїх військ до Білорусі. Заявляється, що через неї пройшли 10 тисяч одиниць техніки. А на території Чорнобильської АЕС було 50 одиниць техніки та близько 1000 особового складу.

Кількість солдат ЗС РФ, що знаходилися у лісі, й у окопах встановлено.

Нагадаємо, 31 березня війська РФ залишили Чорнобильську АЕС та Славутич. Ідучи вони пограбували станцію та готель, в якому перебували.

30 березня стало відомо, що в Гомель доставили російських військових із підозрою на зараження радіацією.