Мародерство на ЧАЕС: залишаючи Чорнобиль, солдати РФ пограбували станцію і готель

Окупанти не гидували прихопити із собою кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

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Підрозділи російських військ залишили територію Чорнобильської АЕС і перед цим змусили співробітників станції підписати акт прийому-передачі. Залишаючи ЧАЕС солдати РФ зайнялися мародерством — вкрали комп'ютери, чайники, кавоварки, а також пограбували готель, де не погребували забрати кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Про це розповів у прямому ефірі національно-телемарафону голова Державного агентства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

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За його словами, російське командування після виходу майже всієї техніки з ЧАЕС запропонували працівникам скласти акт.

"Фактично акт підписувався з примусу. Після цього ці солдати почали мародерити, виносити речі, упаковувати техніку, яка ще залишилася на майданчику, і виїжджати", — повідомив Крамаренко.

Після того, як окупанти залишили територію станції, співробітники ЧАЕС одразу не наважувалися виходити зі своїх диспетчерських і кабінетів. Тільки після деякого часу вони вирішили оглянути територію і перевірити стан об'єктів.

Крамаренко повідомив, що співробітники станції в ручному режимі перевірили рівень радіації та за результатами попереднього огляду встановили, що рівень радіації не перевищує прийнятних показників, усі датчики в нормі та суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС не виявлено.

"Але треба переконатися, коли настане день, і туди можна буде відправити вниз специфічних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан усіх об'єктів", – зазначив Крамаренко.

Раніше повідомлялося, що в Гомель на 7 автобусах привезли російських військовослужбовців із підозрою на радіаційне опромінення. Ймовірно, військові отримали "дозу" на території чорнобильської зони відчуження.

Як повідомило агентство Reuters, військовослужбовці РФ могли отримати опромінення, проїжджаючи без захисного спорядження по території "Рудого лісу", що знаходиться поряд із Чорнобильською АЕС. Співробітники станції вважають, що для солдат це було "самовбивством", оскільки радіоактивний пил у цій місцевості вкрай небезпечний для життя.