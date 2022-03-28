Війська РФ могли отримати опромінення радіацією після поїздки через "Рудий ліс", — Reuters

За словами співробітників Чорнобильської АЕС, ця поїздка для окупантів була "самогубною", оскільки радіоактивний пил може спричинити променеву хворобу.

Російські військовослужбовці наразилися на ризик після того, як без засобів індивідуального захисту на бронетехніці проїхали через "Рудий ліс" у зоні відчуження. Про це в коментарі Reuters повідомили співробітники Чорнобильської АЕС.

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За словами очевидців, війська РФ підняли хмари радіоактивного пилу після того, як на тяжкій техніці проїжджали через високотоксичну зону "Рудий ліс".

Співробітники ЧАЕС стверджують, що окупанти наразилися на ризик, оскільки перебували в небезпечному районі без костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

"Це було "самогубством" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг спричинити променеву хворобу в їхньому організмі. Велика колона військових машин проїхала дорогою прямо за нашим об'єктом, і ця дорога проходить повз "Рудий ліс", — додали співрозмовники журналістів.

Ще одне джерело розповіло, що колона російської техніки в зоні відчуження підняла великий стовп радіоактивного пилу, після чого датчики безпеки показували перевищення допустимого рівня радіації.

Reuters зазначає, що співробітники Чорнобильської АЕС закликали окупантів серйозніше ставитися до загрози зараження, проте війська РФ проігнорували рекомендації.

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Зазначимо, що на початку березня військова розвідка України попереджала про те, що Володимир Путін віддав своїм військовим готувати теракт на ЧАЕС. За даними ГУР Міноборони, для диверсії та звинувачення в катастрофі ЗСУ окупанти збирають тіла загиблих українських військовослужбовців на околицях Києва.

14 березня також повідомляли, що війська РФ знову пошкодили лінію електропередач до ЧАЕС, яку нещодавно відремонтували.