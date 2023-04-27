Виносили килими та лопати: очевидці розповіли, як ЗС РФ захоплювали Чорнобильську АЕС (відео)

Працівники зони відчуження та мешканці прилеглих сіл говорять про масові акти мародерства "другої армії світу". Окупанти забрали навіть "брудні" КРАЗи — вантажівки, на яких вивозили радіоактивні відходи.

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Російські загарбники окупували Чорнобильську зону відчуження на 36 днів. Проєкт Ukrainian Witness поговорив про життя в окупації з працівниками ЧАЕС і місцевими жителями.

Очевидці розповіли, як військові РФ виносили з цивільних будинків усе, що могли забрати — холодильники, стільці та навіть килими. Головним завданням окупантів у перші дні вторгнення був пошук учасників АТО, каже єгер Чорнобильського біосферного заповідника Василь Давиденко. Він працює в зоні відчуження вже 25 років.

За його словами, у перші дні великої війни росіяни поводилися як справжні бандити.

Російські солдати вивозили вкрадені легкові автомобілі та сільгосптехніку

"На машинах, на квадроциклах, із автоматами та кулеметами — і пішли по селах грабувати. Спочатку вони тут почувалися вільно, потім їм почали жару підкидати й припинили все це. Навіть діти знали, де танк стріляє, де БМП, де ракету запустили", — згадував він.

Військова техніка армії Росії рухалася поруч із будинком мешканки одного села близько 15 години.

"У нас будинок біля дороги, і цей гул був сильний. З нашого села трьох розстріляли просто на дорозі", — згадує вона.

Російські солдати, за словами жінки, вивозили на тралах украдені в українців легкові автомобілі та сільськогосподарську техніку.

Робочий цеху ремонтного обладнання Володимир Іщук каже, що в Чорнобилі немає жодної будівлі, куди б не зайшли окупанти. Все було пограбовано — виносили лопати для снігу, а з доріг зникли дорожні знаки.

"Техніка, яка возила радіацію, "брудні" КРАЗи, на яких була освинцьована кабіна, і ті забрали із собою", — сказав він.

Захоплення ЧАЕС росіяни проводили в повному спорядженні

Заступник голови Держагентства України з управління зоною відчуження Максим Шевчук зазначив, що будівлю відомства за час окупації було розграбовано, а головний вхід поки не перевірили на наявність мін.

Провідний інженер служби фізичного захисту ЧАЕС Валерій Семенов згадав, як побачив перший танк ЗС РФ і як військові зламували засоби доступу.

Захоплення проводили в повному спорядженні — колонами з БМП, броньованими вантажівками, БТР і танками Т-72. Семенов наголошує, що жоден окупант не увійшов до особливо важливих зон ЧАЕС.

Нагадаємо, що представники НАЕК "Енергоатом" 7 квітня розповіли про отримання ЗС РФ смертельної дози радіоактивних речовин на ЧАЕС. Під час окупації вони рили ґрунт голими руками та вдихали пил.

За словами голови Держагентства України з управління зоною відчуження Євгена Крамаренка, швидше за все, ЗС РФ отримали річну дозу опромінення в Рудому лісі зони відчуження.

Війська РФ вийшли з Чорнобильської АЕС і її міста-супутника Славутича 31 березня минулого року.