"Орків більше немає": війська РФ отримали смертельну дозу цезію та плутонію на ЧАЕС (фото, відео)

Російські загарбники копали окопи в Чорнобильській зоні відчуження майже голими руками, вдихаючи та ковтаючи радіоактивний пил. Особи, що контактували з ними, теж можуть померти.

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Російські окупанти, що рили окопи в Чорнобильській зоні відчуження, незабаром помруть. Таких висновків дійшли працівники НАЕК "Енергоатом" після перевірки ґрунтів.

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Фахівці обстежили місцезнаходження окопів російських окупантів та порівняли з картограмою забруднення Чорнобильської зони відчуження станом на 2011 рік. Місце розташування окопів позначено жовтою точкою.

Основна маса радіоактивних речовин знаходиться в ґрунтах та підзолах, ґрунт загарбники розривали майже голими руками, вдихали та ковтали пил, втирали в очі та шкіру, зазначили працівники.

[ + – ] Одне з місць, де вороги рили окопи

"Кому цікаво, можуть знайти цезій і плутоній у таблиці в кінці, і подивитися на період напіввиведення. Ви можете справедливо вважати, що цих орків більше немає. А тих, хто перебував з ними в безпосередньому контакті, не буде", — коментує дані один з інженерів "Енергоатому" на ім'я Генріх Кальян.

На представленому відео можна побачити розміщення окопів для військ та важкої артилерії у Чорнобильській зоні. Фахівці на приладах демонструють перевищення фону радіації.

Ті, хто контактував з військовими РФ, теж отримають радіаційну поразку. За словами співробітників НАЕК "Енергоатом", це свідчить про якість підготовки ворога, зокрема його підрозділи військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту.

За оцінками Держагентства України з управління зоною відчуження, ЗС РФ могли отримати річну дозу опромінення, перебуваючи в Рудому лісі зони відчуження. Основний шар радіонуклідів за 30 років пішов під землю на 30-40 см, тож загарбники порушили природний захисний бар'єр.

Фокус раніше писав, що військові країни-агресора залишили Чорнобильську АЕС та Славутич 31 березня. При цьому вони пограбували станцію та готель, в якому знаходилися. 30 березня в Гомель прибули російські військові з підозрою на зараження радіацією.