"Чтобы никогда не было покоя": мэр города РФ проклял "организаторов" войны в Украине (видео)

По словам главы Читы Евения Ярилова, чтобы стать героем в России, нужно "не задумываться" и всегда готовить "свой дух и тело".

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Мэр российского города Чита Евгений Ярилов публично проклял "тех, кто развязал войну" в Украине. Об этом он заявил 26 апреля во время открытия аллеи памяти погибших во время российско-украинской войны, передает Chita.ru.

Так, городской голова Читы рассказал о гневе, который он испытывает к тем, кто "запутал народ соседней с Россией страны и спровоцировал боевые действия".

"Тех, кто взбаламутил братский наш народ, кто развязал эту войну, я проклинаю их, их семьи, весь их род, чтобы им никогда, ни на этом свете, ни на том, не было покоя", — заявил Ярилов на открытии аллеи памяти.

Также он заявил, что в России легко можно стать героем — для этого нужно меньше думать.

"Легко ли стать героем? Да, наверное, легко. Нужно всего лишь беззаветно любить свою Родину, нужно всего лишь готовить свой дух и свое тело сызмальства, нужно не задумываться о том, что нужно стать героем", — добавил Ярилов.

Напомним, 25 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оправдал вторжение ВС РФ в Украину и в очередной раз пригрозил применением ядерного оружия.

Ранее, 24 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем информацию о двойниках Владимира Путина и заявил, что российский лидер не прячется в бункере. По словам спикера президента РФ, Путин якобы настолько энергичен, что за ним не поспевает его окружение, а здоровье у него такое, что "можно пожелать самому себе".