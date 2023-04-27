"Щоб ніколи не було спокою": мер міста РФ прокляв "організаторів" війни в Україні (відео)

За словами глави Чити Євенія Ярилова, щоб стати героєм у Росії, потрібно "не замислюватися" і завжди готувати "свій дух і тіло".

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Мер російського міста Чита Євген Ярилов публічно прокляв "тих, хто розв'язав війну" в Україні. Про це він заявив 26 квітня під час відкриття алеї пам'яті загиблих під час російсько-української війни, повідомляє Chita.ru.

Так, міський голова Чити розповів про гнів, який він відчуває до тих, хто "заплутав народ сусідньої з Росією країни та спровокував бойові дії".

"Тих, хто збаламутив наш братній народ, хто розв'язав цю війну, я проклинаю їх, їхні сім'ї, весь їхній рід, щоб їм ніколи, ні на цьому світі, ні на тому, не було спокою", — заявив Ярилов на відкритті алеї пам'яті.

Також він заявив, що у Росії легко можна стати героєм — для цього треба менше думати.

"Чи легко стати героєм? Так, напевно, легко. Потрібно лише безоглядно любити свою Батьківщину, потрібно лише готувати свій дух і своє тіло змалечку, потрібно не замислюватися про те, що потрібно стати героєм", — додав Ярилов.

Нагадаємо, 25 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виправдав вторгнення ЗС РФ в Україну і вкотре пригрозив застосуванням ядерної зброї.

Раніше, 24 квітня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна і заявив, що російський лідер не ховається у бункері. За словами речника президента РФ, Путін нібито настільки енергійний, що за ним не встигає його оточення, а здоров'я у нього таке, що "можна побажати самому собі".