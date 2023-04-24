"Ніколи в бункерах не сидів": Пєсков відповів на чутки про двійників Путіна (відео)

За словами речника президента Росії, глава Кремля "мега-активний" і енергійний, а його здоров'я "можна побажати собі".

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна. Про це Пєсков розповів у понеділок, 24 квітня, повідомили журналісти кремлівського пулу "РІА Новини".

"Ви, напевно, чули, що у Путіна багато двійників, які працюють замість нього, в той час, як він сидить у бункері. Ще одна брехня. Ви бачите, як у нас президент — він як був, так і є мега-активний. Ледь за ним встигаємо", — заявив Пєсков.

За словами спікера президента РФ, Путін нібито настільки енергійний, що за ним не встигає його оточення, а здоров'я у нього таке, що "можна побажати самому собі".

Пєсков також додав, що Володимир Путін ніколи не сидів у бункерах — мовляв, це також усе вигадки.

Двійники Путіна

19 квітня секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов заявив, що у Володимира Путіна є кілька двійників. На його думку, приїхати самостійно на окуповані території політик не міг через страх.

Наступного дня, 20 квітня, у Кремлі відреагували на заяву Данілова. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав її "дивною".

22 квітня німецьке видання Bild писало, що Путін може використати двійників, відправляючи їх замість себе на різні заходи. За інформацією ЗМІ, Володимир Путін має як мінімум два типи двійників: одному з них дозволяють говорити, а інший зобов'язаний мовчати. Вони відрізняються від оригіналу формою вух, носа та іншими рисами, які важко підробити.

Нагадаємо, 24 квітня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що він не має сумнівів у тому, що двійник Путіна приїжджав на окуповані території. За інформацією голови ГУР, поїздки до Херсонської та Луганської областей дійсно були, але цього разу їх погано пропрацювали.