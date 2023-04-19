"Ніякого Путіна там не було": Данілов заявив, що на окуповані території їздив двійник

Секретар РНБО впевнений, що Володимир Путін має кілька двійників. За словами Олексія Данілова, візити президента РФ не можуть бути незапланованими через його страх за власну безпеку.

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Президент Росії Володимир Путін не відвідував окуповані Херсонську та Луганську області, адже його візити готують впродовж кількох тижнів. Про це заявив 19 квітня в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ", — сказав Данілов.

Посадовець запевнив, що для спілкування зі справжнім Путіним необхідно проводити від 10 до 14 днів на карантині. Також секретар РНБО нагадав про підтримку лідером країни-агресорки дистанції під час зустрічей. За словами Данілова, відстань між президентом Росії та іноземними представниками має складати не менше 18 метрів.

"Ніякого Путіна там не було, був звичайний двійник", — пояснив посадовець.

Данілов заявив, що президент РФ має кілька двійників. На його думку, приїхати самостійно на окуповані території політик не міг через страх. Це секретар РНБО назвав відмінністю між ним та Володимиром Зеленським.

"Його там просто фізично не було і бути не могло. Тому що, якщо це відбувається, це заздалегідь ціла процедура. Щонайменше за 2-3 тижні починається підготовчий процес. Ніяких експромтів там вже давно немає", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, про візит Володимира Путіна стало відомо 18 квітня. За інформацією росЗМІ, він зустрівся з військовими у Херсонській та Луганській областях. Президент РФ привітав окупантів з Великоднем та подарував їм копію ікони.

19 квітня Володимир Путін поділився враженнями від свого візиту на нараді з чиновниками країни-агресорки. Він поскаржився на кількість старих автомобілів в окупованих регіонах.