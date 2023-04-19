Забагато "Лад": Путін поскаржився на бідність мешканців окупованих територій

Президент РФ на нараді заявив чиновникам, що у мешканців окупованих областей України "скромні доходи" попри працьовитість. Рівень цін там, за словами Володимира Путіна, вищий за показники в Ростовській області.

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Президент Росії Володимир Путін поділився враженнями від поїздки в Херсонську та Донецьку області та доручив чиновникам розробити комплекс заходів для підвищення рівня життя мешканців цих окупованих територій. Слова лідера країни-агресорки передали журналісти "Интерфакс".

"На що звернув увагу: я такої кількості стареньких автомобілів, "Лад" та "Жигулів" давно вже не бачив. Про що це говорить? Про те, що доходи у людей досить скромні", — заявив Путін на нараді.

Він підкреслив, що в окупованих областях було "прибрано, акуратненько, чистенько".

"Тобто це означає, що люди тут проживають дисципліновані, працьовиті, але їм, звичайно, потрібна реальна допомога", — зазначив президент РФ.

Рівень цін, за словами Путіна, на окупованих територіях "навіть вищий", ніж у Ростовській області РФ.

Реакція України на поїздку президента РФ в окуповані регіони

Вчора, 18 квітня, відвідування Путіним окупованих областей України прокоментував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він назвав президента РФ "автором масових убивств".

"Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні — байдуже. Такого політичного суб'єкта немає", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, про візит Володимира Путіна до окупантів у Херсонській та Луганській областях стало відомо 18 квітня.

Також 18 квітня цю поїздку прокоментував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, метою Путіна було створення ілюзії контролю для росіян.