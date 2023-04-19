Слишком много "Лад": Путин пожаловался на бедность жителей оккупированных территорий

Президент РФ на совещании заявил чиновникам, что у жителей оккупированных областей Украины "скромные доходы", несмотря на трудолюбие. Уровень цен там, по словам Владимира Путина, выше показателей в Ростовской области.

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Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в Херсонскую и Донецкую области и поручил чиновникам разработать комплекс мер по повышению уровня жизни жителей этих оккупированных территорий. Слова лидера страны-агрессорки передали журналисты "Интерфакс".

"На что обратил внимание: я такого количества стареньких автомобилей, "Лад" и "Жигулей" давно уже не видел. О чем это говорит? О том, что доходы у людей достаточно скромные", — заявил Путин на совещании.

Он подчеркнул, что в оккупированных областях было "убрано, аккуратненько, чистенько".

"То есть это означает, что люди здесь проживают дисциплинированные, трудолюбивые, но им, конечно, нужна реальная помощь", — отметил президент РФ.

Уровень цен, по словам Путина, на оккупированных территориях "даже выше", чем в Ростовской области РФ.

Реакция Украины на поездку президента РФ в оккупированные регионы

Вчера, 18 апреля, посещение Путиным оккупированных областей Украины прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он назвал президента РФ "автором массовых убийств".

"Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Такого политического субъекта нет", — заявил Подоляк.

Напомним, о визите Владимира Путина к оккупантам в Херсонской и Луганской областях стало известно 18 апреля.

Также 18 апреля эту поездку прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, целью Путина было создание иллюзии контроля для россиян.