"Такого политического субъекта нет": у Зеленского отреагировали на визит Путина в Украину

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, еще год назад заявления российского лидера ожидало мировое сообщество, а сегодня безразлично, что он сделает.

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Такого политического субъекта, как президент России Владимир Путин больше нет. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем посте в Twitter, опубликованном 18 апреля.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Такого политического субъекта нет", — написал Подоляк.

Поездки Путина по оккупированным территориям Украины Подоляк назвал "спецтуром автора массовых убийств". По мнению советника главы ОП, российский президент это делает, дабы "напоследок насладиться преступлениями".

Визит Путина в две украинские области

18 апреля росСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.

Российский президент заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

По видео пропагандистских СМИ украинские журналисты выяснили, штаб оккупационных войск "Днепр" размещен в украденной базе отдыха Рината Ахметова "Бригантина" на Арбатской Стрелке (песчаная коса в Херсонской области).

Вместе с тем российские СМИ выяснили, что пресс-служба Кремля отредактировала видеозапись, на которой президент России Владимир Путин якобы посещает временно оккупированную территорию Херсонской области Украины и дарит военным икону.

Как уже сообалось, 18 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что президент России Владимир Путин боится даже своих двойников, однако посещает временно оккупированные территории для убеждения граждан РФ в том, что ситуация под контролем.