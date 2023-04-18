"У него нет двойников": эксперт объяснил визиты Путина на оккупированные территории Украины

Поездка главы Кремля в Херсонскую и Луганскую области, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, показательна. "Трусливый" Владимир Путин пытается создать иллюзию для россиян, что война идет "по плану".

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Президент России Владимир Путин боится даже своих двойников, однако посещает временно оккупированные территории для убеждения россиян, что ситуация под контролем. Об этом заявил сегодня, 18 апреля, в соцсетях военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Появление Путина в штабах группировок "Днепр" и "Восток" неожиданным эксперт не считает. Также он вспомнил визит лидера страны-агрессорки в оккупированный Мариуполь. По мнению обозревателя, "трусливый" президент посещает временно оккупированные земли, несмотря на собственную парану.

"И если кто хочет сказать, что это двойник встречался с Лапиным, то в очередной раз с уверенностью повторюсь — у Путина нет двойников. А нет двойников у него, потому что Путин их боится", — написал Коваленко.

По его словам, "демонстративные визиты" на территорию Украины должны убедить россиян, что война идет "по плану". Эксперт уверен, что Кремль создает "красивую картинку контролируемой ситуации", когда в Генштабе на самом деле царит паника из-за контрнаступления ВСУ.

"Можно только представить, как его ломает эта ситуация. Он ведь даже с вертолета боится выходить, пока лопасти не остановятся", — подчеркнул Коваленко.

Военно-политический обозреватель отметил, что Путин "близок к провалу", ведь был вынужден ехать в оккупированные области Украины для создания иллюзии стабильности для населения.

"Хотя, он из этого провала и не выбирался", — заявил эксперт.

Напомним, 18 апреля в росСМИ показали кадры визита президента РФ в Херсонскую и Луганскую области. Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы.

Также 18 апреля в The Guardian написали, что Запад готовится к кибератакам и ядерным угрозам со стороны Кремля в ответ на контрнаступление ВСУ.