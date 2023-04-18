"В нього немає двійників": експерт пояснив візити Путіна на окуповані території України

Поїздка очільника Кремля у Херсонську та Луганську області, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, є показовою. "Боягузливий" Володимир Путін намагається створити ілюзію для росіян, що війна йде "за планом".

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Президент Росії Володимир Путін боїться навіть власних двійників, однак відвідує тимчасово окуповані території для переконання росіян, що ситуація під контролем. Про це заявив сьогодні, 18 квітня, у соцмережах військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Появу Путіна в штабах угруповань "Дніпро" та "Схід" несподіваною експерт не вважає. Також він згадав візит лідера країни-агресорки в окупований Маріуполь. На думку оглядача, "боягузливий" президент відвідує тимчасово окуповані землі попри власну параною.

"І якщо хтось хоче сказати, що це двійник зустрічався з Лапіним, то вкотре з упевненістю повторюся — у Путіна немає двійників. А немає двійників у нього, бо Путін їх боїться", — написав Коваленко.

За його словами, "демонстративні візити" на територію України мають переконати росіян, що війна йде "за планом". Експерт впевнений, що Кремль створює "красиву картинку контрольованої ситуації", коли у Генштабі насправді панує паніка через контрнаступ ЗСУ.

"Можна тільки уявити, як його ламає ця ситуація. Адже він навіть з вертольота боїться виходити, поки лопаті не зупиняться", — підкреслив Коваленко.

Військово-політичний оглядач зазначив, що Путін "близький до провалу", адже був змушений їхати в окуповані області України для створення ілюзії стабільності для населення.

"Хоча, він із цього провалу і не вибирався", — заявив експерт.

Нагадаємо, 18 квітня у росЗМІ показали кадри візиту президента РФ у Херсонську та Луганську області. Путін привітав військових з Великоднем та подарував їм копію ікони.

Також 18 квітня у The Guardian написали, що Захід готується до кібератак та ядерних погроз з боку Кремля у відповідь на контрнаступ ЗСУ.