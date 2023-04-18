Захід готується до "екстремальної тактики" Путіна через контрнаступ ЗСУ, — The Guardian

Союзники України, за словами журналістів, розуміють, що незабаром російська армія може перейти до оборони та вдатися до кібератак з ядерними погрозами.

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Лідери західних країн готуються, щоб Володимир Путін у відповідь на контрнаступ ЗСУ використав "усі інструменти, які в нього залишилися", зокрема ядерні загрози та кібератаки. Про це повідомляє The Guardian 18 квітня.

Так, на саміті міністрів закордонних справ Великої сімки в Японії представники Великої Британії заявили, що очікують від Росії "екстремальної тактики" у своєму намаганні втримати територію України.

Минулого місяця експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям, використавши "абсолютно будь-яку зброю", якщо Київ спробує повернути Крим.

"Здається, у Москві визнали, що її війська незабаром можуть опинитися в обороні в Україні, оскільки власний наступ Росії сповільнився", — зазначає видання.

Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся "відкритий обмін думками" щодо підходу до українського конфлікту, включно з "майбутніми перспективами" припинення війни, які, за словами Ріші Сунака, зрештою закінчаться за столом переговорів.

На саміті G7 міністри підтвердили свою прихильність "посиленню, повній координації та забезпеченню" санкцій проти Росії, погодившись бути більш скоординованими, щоб запобігти ухилянню від заходів і боротися з третіми сторонами, які постачають зброю до Москви.

Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що зустріч Путіна та очільника Міністерства оборони Китаю Лі Шанфу не поглибила співпрацю між Росією та Китаєм.

Країни "Великої сімки" минулого року розробили низку рішучих заходів для протистояння російській агресії. Антиросійські санкції та обмеження цін на нафту дозволили вплинути на економіку РФ і запустити процес її деградації.