Запад готовится к "экстремальной тактике" Путина из-за контрнаступления ВСУ, — The Guardian

Союзники Украины, по словам журналистов, понимают, что вскоре российская армия может перейти к обороне и прибегнуть к кибератакам с ядерными угрозами.

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Лидеры западных стран готовятся, чтобы Владимир Путин в ответ на контрнаступление ВСУ использовал "все оставшиеся у него инструменты", в частности ядерные угрозы и кибератаки. Об этом сообщает The Guardian 18 апреля.

Так, на саммите министров иностранных дел Большой семерки в Японии представители Великобритании заявили, что ожидают от России "экстремальной тактики" в своей попытке удержать территорию Украины.

В прошлом месяце экспрезидент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова ответить украинцам, использовав "абсолютно любое оружие", если Киев попытается вернуть Крым.

"Похоже, в Москве признали, что ее войска в скором времени могут оказаться в обороне в Украине, поскольку собственное наступление России замедлилось", — отмечает издание.

Представители G7 заявили, что во время переговоров состоялся "открытый обмен мнениями" относительно подхода к украинскому конфликту, включая "будущие перспективы" прекращения войны, которые, по словам Риши Сунака, в конце концов закончатся за столом переговоров.

На саммите G7 министры подтвердили свою приверженность "усилению, полной координации и обеспечению" санкций против России, согласившись быть более скоординированными, чтобы предотвратить уклонение от мер и бороться с третьими сторонами, поставляющими оружие в Москву.

Напомним, что аналитики ISW считают, что встреча Путина и главы Министерства обороны Китая Ли Шанфу не усугубила сотрудничество между Россией и Китаем.

Страны "Большой семерки" в прошлом году разработали ряд решительных мер по противостоянию российской агрессии. Антироссийские санкции и ограничение цен на нефть позволили оказать влияние на экономику РФ и запустить процесс ее деградации.