"Усталости от войны не будет": глава МИД ФРГ объяснила решимость G7 противостоять цели Путина

Действия российского диктатора, пытающегося расколоть единство союзников Украины, Анналена Бербок назвала тщетными.

Related video

Глава Кремля Владимир Путин не достигнет своей цели из-за усталости от войны. Об этом заявила Анналена Бербок, глава Министерства иностранных дел Германии, пишет Tagesspiegel.

Она напомнила, что G7 (страны "Большой семерки") в прошлом году разработали ряд решительных мер по противостоянию российской агрессии, отметив, что зимой украинцам постоянно оказывалась помощь. Антироссийские санкции и ограничение цен на нефть позволили оказать влияние на экономику РФ и запустить процесс ее деградации.

"Как G7, мы сильны вместе", – заявила политика.

Бербок добавила, что Украине удалось выстоять против российской энергетической войны и зимнего наступления. Помощь цивилизованного мира сыграла ключевую роль в области энергетики. Действия российского диктатора, пытающегося расколоть единство союзников Украины, она назвала тщетными.

"Он не достигнет своей цели также из-за истощения и усталости", – заявила руководительница Министерства иностранных дел Германии.

Она отметила значение группы семи наиболее развитых демократических государств в противостоянии с автократическими силами. Немка считает, что эта борьба является успешной и эффективной. В G7 работают также над достижением решения по долговым кризисам многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, активно борются с наибольшим риском века.

Напомним, 15 апреля руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что усталость от войны следует считать российским нарративом. Он заверил в том, что украинцы готовы и дальше бороться против российских оккупантов, освободить свою землю от оккупантов.

Как рассказывал Фокус 17 апреля, в G7 договорились вытеснить Кремль с рынка ядерной энергетики. США, Канада, Великобритания, Япония и Франция во время проходившего в Саппоро (Япония) форума G7 по ядерной энергетике провели переговоры и достигли соответствующей договоренности, направленной на вытеснение РФ с международного рынка ядерной энергии.