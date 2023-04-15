Мы настроены на победу: Шмыгаль заявил, что усталость от войны — это российский нарратив

По результатам переговоров с министрами финансов стран G7 глава правительства сообщил о новой военной помощи партнеров Украины на сумму до 8 млрд долларов.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля заявил, что украинцы готовы и в дальнейшем сражаться против российских оккупантов, а разговоры об усталости от войны являются кремлевским нарративом. Об этом глава украинского правительства сказал в ходе пресс-конференции во время визита в столицу США.

Политик отметил, что никакой усталости от военной поддержки союзниками не существует, а Украина, по его словам, продолжает тесное сотрудничество с партнерами.

"Усталость от войны в Украине — это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет", — заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что украинцы настроены победить в войне с российскими захватчиками и вернуть утерянные территории.

"Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории. Подчеркнул это в разговоре с журналистами по итогам визита в Вашингтон", — уточнил глава правительства.

Также политик добавил, что по результатам переговоров с министрами финансов стран G7 в рамках Spring Meetings Rbtd получил заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов. В частности, Украина договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.

Кроме того Швейцария намерена предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет, а Дания планирует создать специальный фонд наполнив его на 1 млрд евро.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. Он отметил, что между Киевом и Вашингтоном нет никаких секретов, и никакие утечки документов не повлияют на решение одержать победу над РФ.

12 апреля, Шмыгаль встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и лично обратился с запросом на предоставление Украине современных истребителей F-15 и F-16. В ответ министр обороны США пообещал увеличить объемы производства американского вооружения для Украины.