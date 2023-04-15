Ми налаштовані на перемогу: Шмигаль заявив, що втома від війни – це російський наратив

За результатами переговорів із міністрами фінансів країн G7 глава уряду повідомив про нову військову допомогу партнерів України на суму до 8 млрд доларів.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 15 квітня заявив, що українці готові й надалі боротися проти російських окупантів, а розмови про втому від війни є кремлівським наративом. Про це глава українського уряду сказав на прес-конференції під час візиту до столиці США.

Політик зазначив, що жодної втоми від військової підтримки союзниками не існує, а Україна, за його словами, продовжує тісну співпрацю з партнерами.

"Втома від війни в Україні — це російський наратив. Ми об'єднані з нашими партнерами, жодної втоми від військової чи донорської підтримки немає", — заявив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що українці налаштовані перемогти у війні з російськими загарбниками та повернути загублені території.

"Ми налаштовані перемогти в цій війні та звільнити наші території. Наголосив на цьому в розмові з журналістами за підсумками візиту у Вашингтон", — уточнив глава уряду.

Також політик додав, що за результатами переговорів із міністрами фінансів країн G7 у рамках Spring Meetings Rbtd отримав запевнення у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Зокрема, Україна домовилася про додаткові пакети підтримки з Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Крім того, Швейцарія має намір надати Україні 1,8 млрд франків протягом наступних шести років, а Данія планує створити спеціальний фонд, наповнивши його на 1 млрд євро.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже найближчим часом. Він зазначив, що між Києвом та Вашингтоном немає жодних секретів, і жодні витоки документів не вплинуть на рішення здобути перемогу над РФ.

12 квітня Шмигаль зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном і особисто звернувся із запитом на надання Україні сучасних винищувачів F-15 та F-16. У відповідь Міністр оборони США пообіцяв збільшити обсяги виробництва американського озброєння для України.